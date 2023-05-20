Глава Еврокомиссии анонсировала включение в новый пакет санкций против РФ свыше 90 компаний по всему миру

ЕС включит более 90 компаний со всего мира в 11-й пакет санкций против РФ в рамках борьбы с обходом ограничений, уже действующих в отношении России, заявила телекомпании ZDF председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
"Мы всерьез настроены на то, чтобы покончить с обходом санкций. Поэтому мы включим в 11-й пакет санкций более 90 компаний, в отношении которых у нас есть явные доказательства: они поставляют напрямую в Россию из ЕС, минуя третьи страны, товары, экспорт которых запрещен", - сказала глава ЕК.
При этом она сообщила, что меры коснутся восьми компаний, базирующихся в Китае.
Ранее фон дер Ляйен заявляла, что 11-й пакет санкций в отношении России будет в основном направлен на предотвращение обхода действующих ограничений.
Financial Times сообщала со ссылкой на источники, что в рамках нового пакета антироссийских санкций в Брюсселе впервые предложили ввести санкции против семи китайских компаний в связи с продажей РФ товаров, которые можно использовать в вооружениях. По данным издания, в проект санкционных списков включены две компании материкового Китая - 3HC Semiconductors и King-Pai Technology, а также пять гонконгских компаний, включая Sinno Electronics, Sigma Technology, Asia Pacific Links, Tordan Industry и Alpha Trading Investments.
Кроме китайских компаний, по тем же основаниям планируется ввести санкции против компаний в Иране, Армении, ОАЭ и Сирии
Для одобрения ограничительных мер требуется единогласное одобрение всех стран ЕС.
Мирзиёев выразил поддержку усилиям Алиева по обеспечению мира и устойчивого развития в регионе
Штайнмайер выразил поддержку Германии партнерству между Азербайджаном и ЕС
Байден заверил Алиева, что США продолжат поддерживать справедливый мир между Азербайджаном и Арменией
Агросервис направит 624 тыс. манатов на покупку 10 автомобилей высокой проходимости
ANAMA направит 760 тыс. манатов на закупку автомобилей медицинской помощи
Морские ежи и рыба из Мурманска могут поставляться в Азербайджан
В Азербайджане выявлено 11 новых случаев COVID-19
В 2022г в РФ медицинскую помощь получили свыше 170 тыс. граждан Азербайджана
Поставки мороженого в Азербайджан из Новосибирской и Томской областей РФ с начала 2023г превысили 24 т
ИВ Гянджи направит на работы по обустройству около 900 тыс. манатов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
Yelo Bank поддержал очередной SHE Congress в Баку
Генеральный директор AzerTelecom в списке «Power 100» самых влиятельных телекоммуникационных лидеров мира
В Баку летом пройдет международная сельскохозяйственная конференция
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку с 31 мая по 3 июня
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС