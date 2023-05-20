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В Пекине выразили разочарование заявлениями по Китаю, сделанными на саммите G7

Власти КНР считают не соответствующими действительности положения коммюнике G7 по Китаю, принятого на саммите "группы семи" в Хиросиме, заявили в субботу в китайском МИД.

"G7 упорствовал в клевете и нападках на Китай и в том, чтобы манипулировать темами, связанными с ним", - приводят западные СМИ выдержки из заявления МИД КНР.

В Пекине заявили, что страны G7 игнорируют темы, вызывающие беспокойство Китая, и вмешиваются во внутренние дела страны, в том числе, в связи с Тайванем.

Власти Китая высказали "решительные возражения" в связи с заявлениями "семерки" и направили протест в адрес Японии, принимающей саммит G7.

Ранее в субботу лидеры стран G7 объявили, что желают стабильных отношений с КНР, призывают ее к взаимодействию по международным вопросам, и не намерены противодействовать развитию Китая.

Одновременно "семерка" заявила о намерении бороться с нерыночными практиками Китая, высказала серьезную обеспокоенность ситуацией в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях. Лидеры G7 указали, что Пекин не имеет законных оснований для "экспансионистских морских требований" в Южно-Китайском море.

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Тэги: КИТАЙ, G7, РЕАКЦИЯ


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