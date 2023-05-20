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Дальнее зарубежье 20.05.2023 21:00

Глава Евросовета обещал Зеленскому обсудить перспективы вступления Украины в ЕС в конце года

Глава Евросовета Шарль Мишель в ходе встречи с президентом Украина Владимиром Зеленским "на полях" саммита G7 обсудил поддержку Киева Евросоюзом, обещав провести в конце года обсуждение перспективы вступления страны в ЕС.

"Что касается перспективы вступления Украины в ЕС, председатель Мишель поблагодарил президента Зеленского за продолжающиеся судебные реформы и борьбу с коррупцией, и подтвердил свое намерение вынести этот вопрос на рассмотрение Европейского совета до конца года", - сказал журналистам представитель Мишеля.

Он отметил, что речь шла о многосторонней помощи Евросоюза Украине. По его словам, Мишель высказался за подготовку нового многолетнего макрофинансового экономического пакета для Украины после 2023 года. Глава Евросовета также заверил украинского президента, что усиливается военная поддержка Киева "путем поставок боеприпасов и создания коалиции по истребителям".

Мишель заявил Зеленскому, что ЕС "полностью поддерживает инициативу мирного плана Украины", сообщил представитель главы Евросовета.

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Тэги: ЕС, УКРАИНА, ПЕРСПЕКТИВЫ


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