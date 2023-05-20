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Дальнее зарубежье 20.05.2023 21:33

Резников анонсировал встречу в формате «Рамштайн» на следующей неделе

Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что заседание международной контактной группы по предоставлению военной помощи Украине в формате "Рамштайн" состоится на следующей неделе.

«Укрепление ПВО/ПРО остается нашим приоритетом №1. Наземные системы – от ПЗРК до мощных батарей и ракет к ним неизменно в фокусе. Об этом, в частности, мы будем говорить с коллегами на очередной встрече в формате Рамштайн на следующей неделе», - написал Резников в Фейсбуке в субботу.

Глава Минобороны Украины отметил, что западные самолеты станут важным элементом защиты украинского неба: «Современная авиационная платформа – это именно то, чего нам сейчас не хватает в системе ПВО/ПРО».

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Тэги: РЕЗНИКОВ, РАМШТАЙН, АНОНС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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