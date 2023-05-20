Резников анонсировал встречу в формате «Рамштайн» на следующей неделе

Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что заседание международной контактной группы по предоставлению военной помощи Украине в формате "Рамштайн" состоится на следующей неделе.

«Укрепление ПВО/ПРО остается нашим приоритетом №1. Наземные системы – от ПЗРК до мощных батарей и ракет к ним неизменно в фокусе. Об этом, в частности, мы будем говорить с коллегами на очередной встрече в формате Рамштайн на следующей неделе», - написал Резников в Фейсбуке в субботу.

Глава Минобороны Украины отметил, что западные самолеты станут важным элементом защиты украинского неба: «Современная авиационная платформа – это именно то, чего нам сейчас не хватает в системе ПВО/ПРО».