Еврокомиссия представит в июне стратегию экономической безопасности

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о планах ЕК предложить стратегию экономической безопасности.
"В следующем месяце Европейская комиссия предложит собственную стратегию экономической безопасности. Это будет пропорциональное и четкое реагирование на новые риски для нашей экономической безопасности", - заявила фон дер Ляйен в субботу на саммите G7 в Японии.
"Я с большим удовлетворением приветствую коммюнике G7 по экономической безопасности. Это подчеркивает нашу готовность совместно разрабатывать меры безопасности и целевые инструменты. Мы хотим оставаться скоординированными, чтобы снизить экономические риски", - сказала глава ЕК.
Фон дер Ляйен поддержала создание координационной платформы по противодействию экономическому принуждению.
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