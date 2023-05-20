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Дальнее зарубежье 20.05.2023 22:12

Еврокомиссия представит в июне стратегию экономической безопасности

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о планах ЕК предложить стратегию экономической безопасности.

"В следующем месяце Европейская комиссия предложит собственную стратегию экономической безопасности. Это будет пропорциональное и четкое реагирование на новые риски для нашей экономической безопасности", - заявила фон дер Ляйен в субботу на саммите G7 в Японии.

"Я с большим удовлетворением приветствую коммюнике G7 по экономической безопасности. Это подчеркивает нашу готовность совместно разрабатывать меры безопасности и целевые инструменты. Мы хотим оставаться скоординированными, чтобы снизить экономические риски", - сказала глава ЕК.

Фон дер Ляйен поддержала создание координационной платформы по противодействию экономическому принуждению.

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Тэги: ЕС, ЭКОНОМИКА, БЕЗОПАСНОСТЬ


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