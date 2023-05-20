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Дальнее зарубежье 20.05.2023 23:13

Глава ЕК: нужны инновационные источники финансирования защиты климата

Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен указала на необходимость изыскания новых источников финансирования борьбы против климатических изменений.

"Мы должны активизировать нашу работу по мобилизации инновационных источников финансирования. Предстоящий Парижский финансовый саммит (по климатическим изменениям - ИФ), саммит G20 в Дели и (конференция ООН по климату - ИФ) COP 28 могут стать важными вехами", - заявила глава ЕК в субботу на саммите G7 в Японии.

При этом она отметила, что "страны-доноры находятся на пути к выделению $100 млрд на климатическое финансирование" и выразила уверенность, что до конца года эта цифра будет достигнута.

"Но мы в равной степени должны выполнить наше обязательство удвоить долю средств на адаптацию к изменению климата", - добавила фон дер Ляйен.

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Тэги: ЕК, КЛИМАТ, ФИНАНСИРОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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