Страны G7 получили от МВФ в восемь раз больше финансовой помощи, чем Африка - Гутерриш

Страны с развитой экономикой, включая США, Великобританию, Францию, Германию, Италию, Японию и Канаду (государства, входящие в "Большую семерку", G7) получили от Международного валютного фонда (МВФ) в восемь раз больше финансовой помощи, чем африканские государства. Слова генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша приводит агентство "Прайм".

По его словам, страны G7 получили от МВФ в общей сложности $280 млрд, в то время как африканские - только $34 млрд. В подобном распределении финансовой помощи "есть что-то в корне неправильное".

"МВФ выделил 650 миллиардов долларов США в виде специальных прав заимствования, или SDR, во время пандемии, по сути, создав деньги из ничего. Страны G7 с населением 772 миллиона человек получили 280 миллиардов долларов США. Африканский континент с населением 1,3 миллиарда человек

В.Алиев