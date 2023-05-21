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Дальнее зарубежье 21.05.2023 12:52

Страны G7 получили от МВФ в восемь раз больше финансовой помощи, чем Африка - Гутерриш

Страны с развитой экономикой, включая США, Великобританию, Францию, Германию, Италию, Японию и Канаду (государства, входящие в "Большую семерку", G7) получили от Международного валютного фонда (МВФ) в восемь раз больше финансовой помощи, чем африканские государства. Слова генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша приводит агентство "Прайм".

По его словам, страны G7 получили от МВФ в общей сложности $280 млрд, в то время как африканские - только $34 млрд. В подобном распределении финансовой помощи "есть что-то в корне неправильное".

"МВФ выделил 650 миллиардов долларов США в виде специальных прав заимствования, или SDR, во время пандемии, по сути, создав деньги из ничего. Страны G7 с населением 772 миллиона человек получили 280 миллиардов долларов США. Африканский континент с населением 1,3 миллиарда человек

В.Алиев

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Тэги: G7, АФРИКА, МВФ, ПОМОЩЬ

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