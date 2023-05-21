Азербайджан на следующей неделе будет представлен на туристической выставке в Германии

Госагентство по туризму (ГАТ) привлекло ООО «SMARTEXPO» для установки «под ключ» выставочных стендов на туристической выставке во Франкфурте (Германия), которая пройдет 23-25 мая 2023 года.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно данным портала закупок www.etender.gov.az, за свои услуги SMARTEXPO получит 194 тыс. 645,72 манат.

Р.Ахмедов