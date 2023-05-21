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Туризм 21.05.2023 13:21

Азербайджан на следующей неделе будет представлен на туристической выставке в Германии

Госагентство по туризму (ГАТ) привлекло ООО «SMARTEXPO» для установки «под ключ» выставочных стендов на туристической выставке во Франкфурте (Германия), которая пройдет 23-25 мая 2023 года.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно данным портала закупок www.etender.gov.az, за свои услуги SMARTEXPO получит 194 тыс. 645,72 манат.

Р.Ахмедов

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, ТУРИЗМ, ВЫСТАВКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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