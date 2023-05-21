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Финансы 21.05.2023 14:16

Остаток средств по нотам ЦБ на конец марта составил 885 млн манатов

Остаток средств, привлеченных Центробанком Азербайджана посредством размещения нот, на 31 марта 2023 года составил 885 млн манатов.

"В целом на конец марта 2023 года суммарный остаток средств, стерилизованных посредством нот, составил 885 млн манатов", - отмечается в обзоре ЦБ Азербайджана за первый квартал 2023 года.

Как сообщалось ранее, остаток средств, привлеченных Центробанком Азербайджана посредством размещения нот, на 1 января 2023 года составлял 1 млрд 339 млн манатов.

ЦБ заявил, что среди новых инструментов, предлагаемых банком, спрос на инструменты, ориентированные на стерилизацию, был высок. В частности, среднедневной объем однодневных депозитных операций в первом квартале 2023 года составил 560 млн манатов (в сентябре-декабре 2022г - 464,3 млн манатов – ИФ).

В первом квартале 2023 года Центробанк, в целом, провел 12 аукционов по размещению нот, подчеркивает ЦБ.

Как сообщили в ЦБА, на последних аукционах средняя доходность по 28-дневным нотам составила 6,71%, по 84-дневным – 7,95%, по 168-дневным – 8,57%, по 252-дневным – 9,29%.

По данным банка, в январе-марте 2023 года в рамках операций по стерилизации были совершены 7-дневные операции РЕПО на сумму 240 млн манатов.

Как сообщалось ранее, ЦБА в начале 2021 года принял решение отказаться от проведения еженедельных депозитных аукционов, а для регулирования избыточной ликвидности предпочтение отдается аукционам по размещению нот. При этом с октября 2022 года применяется новый механизм размещения нот.

Р.Ахмедов

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Тэги: ЦБА, НОТЫ, ОСТАТОК


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