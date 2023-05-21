Многотысячная акция в поддержку евроинтеграции Молдовы прошла в центре Кишинева

Участники Национального собрания "Европейская Молдова" высказались за включение в Конституцию Молдовы поправок о необратимости вступления в Европейский Союз.
Речь об этом идет в итоговой резолюции массового мероприятия, состоявшегося в воскресенье на площади Великого Национального собрания в центре Кишинева, созванного по инициативе президента Молдовы Майи Санду.
Как передал корреспондент "Интерфакса" со ссылкой на правоохранительные органы и на организаторов акции, на площади собралось более 50 тысяч человек.
Авторы резолюции считают присоединение к Европейскому союзу единственным путем, который "может принести стране стабильность перед лицом вызовов и единственный шанс для развития Республики Молдова, который позволит будущим поколениям реализовать свой потенциал, накопить богатство, модернизировать страну и вести полноценную жизнь".
В резолюции содержится призыв ко всем нынешним политикам и партиям, а также тем, кто будет решать судьбу страны в будущем, внести изменения в Конституцию Молдовы, чтобы окончательно и необратимо закрепить курс страны на вступление в Европейский Союз.
Участники собрания также выступили за начало переговоров о присоединении к ЕС, расширение международного контекста переговоров о мирном урегулировании приднестровского конфликта, чтобы использовать процесс вступления в ЕС как катализатор повышения благосостояния и уровня жизни граждан Молдовы из реинтегрированного Приднестровья.
Кроме того в резолюции содержится призыв к институтам Европейского Союза с просьбой "продолжать свою поддержку Республике Молдова и принять страну в европейскую семью после выполнения условий для членства в ЕС".
В своем выступлении на форуме президент Майя Санду заявила, что "лучший способ укрепить демократию и свободу в Молдове - это вступление в Европейский Союз".
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