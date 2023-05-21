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Дальнее зарубежье 21.05.2023 16:02

Байден заявил, что получил от Зеленского обещание не использовать F-16 против российской территории

Президент США Джо Байден заявил, что получил от президента Украины Владимира Зеленского заверения в том, что украинская сторона в случае получения самолетов F-16 не будет применять их против российской территории.

"Он заверил, что они не будут использовать такие самолеты против российской территории", - сказал Байден на пресс-конференции по итогам саммита G7 в Хиросиме в воскресенье.

Так президент США ответил на вопрос журналиста о том, уверены ли в Вашингтоне в том, что планы передать F-16 Киеву не приведут к резкой эскалации между РФ и Западом. Глава американской администрации не стал уточнять, какие именно территории он считает российскими, а какие - нет.

При этом Байден подчеркнул, что F-16 будут нужны Украине не в ближайшее время, а в более отдаленной перспективе.

В качестве примера он привел гипотетическую ситуацию, при которой стороны конфликта договариваются, к примеру, о прекращении огня. И тогда F-16 позволят, по мнению Байдена, гарантировать, что Украина сможет обороняться в случае нового кризиса.

Также президент США, давая понять, что поставки таких самолетов не стоит ждать в ближайшей перспективе, пояснил, что F-16 для планируемых в настоящее время Киевом военных операций, по его мнению, не нужны.

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Тэги: США, УКРАИНА, САМОЛЕТЫ, ОБЕЩАНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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