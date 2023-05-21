В Азербайджане зафиксировано 5 новых случаев COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 5 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 831 тыс. 732, сообщает в воскресенье республиканский оперативный штаб.
Днем ранее было зарегистрировано 10 случаев.
За 24 часа от COVID-19 никто не умер.
Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 10 тыс. 272 человека, следует из опубликованных данных.
От COVID-19 вылечились 821 тыс. 386 человек (+10 за сутки).
В настоящее время на лечении и карантине находятся 74 человека.
За сутки медики провели 791 тестов на коронавирус против 1144 тестов накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 7 млн 611 тыс. 705 тестов на COVID-19.
В.Алиев
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