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Дальнее зарубежье 21.05.2023 17:50

Глава Европарламента заявила, что Молдова готова к вступлению в ЕС

Председатель Европарламента Роберта Метсола заявила, что Молдова уже готова к европейской интеграции. Об этом она сказала, выступая на митинге "Европейская Молдова" в Кишиневе, передает телеканал TV8.

"Уважаемые граждане Республики Молдова, дорогие европейцы, Европа - это Молдова. Молдова - это Европа", - сказала Метсола по-румынски.

По ее словам, ЕС поддержит Молдову на пути в Европу. "Молдова уже готова к европейской интеграции", - отметила Метсола. Она также отметила, что Евросоюз "никогда не покинет" Молдову, которая "остается гордой" и "верит в ценности ЕС".

Молдова получила статус кандидата на вступление в Евросоюз 23 июня 2022 года.

В.Алиев

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Тэги: ЕВРОПАРЛАМЕНТ, МОЛДОВА, ВСТУПЛЕНИЕ, ЕС

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