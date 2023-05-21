Глава Европарламента заявила, что Молдова готова к вступлению в ЕС

Председатель Европарламента Роберта Метсола заявила, что Молдова уже готова к европейской интеграции. Об этом она сказала, выступая на митинге "Европейская Молдова" в Кишиневе, передает телеканал TV8.
"Уважаемые граждане Республики Молдова, дорогие европейцы, Европа - это Молдова. Молдова - это Европа", - сказала Метсола по-румынски.
По ее словам, ЕС поддержит Молдову на пути в Европу. "Молдова уже готова к европейской интеграции", - отметила Метсола. Она также отметила, что Евросоюз "никогда не покинет" Молдову, которая "остается гордой" и "верит в ценности ЕС".
Молдова получила статус кандидата на вступление в Евросоюз 23 июня 2022 года.
В.Алиев
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