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Дальнее зарубежье 21.05.2023 18:45

Япония направит Украине очередную партию военной помощи

В МИД Японии заявили, что страна отправит на Украину 100 автомобилей сил самообороны и 30 тыс. пайков продовольствия, сообщается на сайте ведомства.

Также премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил о решении принять раненых украинских военных в госпиталях сил самообороны страны, отметили в МИД.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский обсудил с премьером Японии Фумио Кисидой меры по поддержке Украины.

В частности, во время встречи политики обсудили материально-технические возможности сил обороны Украины. Зеленский также поблагодарил Кисиду за помощь для Украины на $7,6 млрд.

Стороны договорились о проведении украинско-японской конференции по восстановлению Украины.

В.Алиев

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Тэги: ЯПОНИЯ, УКРАИНА, ПОМОЩЬ


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