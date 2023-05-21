Япония направит Украине очередную партию военной помощи

В МИД Японии заявили, что страна отправит на Украину 100 автомобилей сил самообороны и 30 тыс. пайков продовольствия, сообщается на сайте ведомства.
Также премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил о решении принять раненых украинских военных в госпиталях сил самообороны страны, отметили в МИД.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский обсудил с премьером Японии Фумио Кисидой меры по поддержке Украины.
В частности, во время встречи политики обсудили материально-технические возможности сил обороны Украины. Зеленский также поблагодарил Кисиду за помощь для Украины на $7,6 млрд.
Стороны договорились о проведении украинско-японской конференции по восстановлению Украины.
В.Алиев
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