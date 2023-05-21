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Внешняя политика 21.05.2023 19:25

Алиев прибыл с официальным визитом в Литву

Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл с официальным визитом в Литву.

Об этом сообщает сайт главы азербайджанского государства.

В Вильнюсском международном аэропорту, где развевались национальные флаги обеих стран и был выстроен почетный караул, Ильхама Алиева и первую леди Мехрибан Алиеву встретили министр окружающей среды Литвы Симонас Гентвилас и другие официальные лица.

В.Алиев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ЛИТВА, ВИЗИТ, АЛИЕВ


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