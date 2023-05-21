Алиев прибыл с официальным визитом в Литву

Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл с официальным визитом в Литву. Об этом сообщает сайт главы азербайджанского государства. В Вильнюсском международном аэропорту, где развевались национальные флаги обеих стран и был выстроен почетный караул, Ильхама Алиева и первую леди Мехрибан Алиеву встретили министр окружающей среды Литвы Симонас Гентвилас и другие официальные лица. В.Алиев

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