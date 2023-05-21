Помощник президента США заявил о необходимости годами оказывать военную помощь Украине

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что страна должна годами продолжать обеспечивать Украине военную поддержку. Об этом сообщает CNN.

"Я не сказал, что конфликт будет идти годы и годы. Я сказал, что Украине нужна возможность защитить себя от нападения в будущем, обеспечить, чтобы нынешняя ситуация не повторилась. Вот это будет продолжаться годами", - сказал Салливан.

По его словам, нужно создать возможности на будущее, чтобы Украина могла защитить "суверенитет и территориальную целостность".

Помощник президента уточнил, что говорил о поддержке государства в долгосрочной перспективе при сохранении угрозы со стороны России после завершения конфликта на Украине.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что страна окажет Украине военную помощь в размере 375 миллионов долларов.