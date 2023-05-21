Байден не гарантирует успех наступательных действий ВС Украины

Президент США Джо Байден в воскресенье выразил надежду на то, что Украина сможет проводить наступательные действия, но гарантий успеха нет.

"Мы и наши союзники по НАТО знаем, сколько обучено украинских бригад, знаем статус этих бригад. У нас есть ожидания по поводу того, чего они, вероятно, могут добиться", - сказал Байден на пресс-конференции по итогам саммита G7 в Хиросиме, отвечая на вопрос о перспективах возможного контрнаступления Украины.

При этом, по его словам, США не знают точно, достигнут ли украинские военные результатов, а "война - вещь переменчивая".

Байден отметил, что обсуждал с украинским президентом Владимиром Зеленским дальнейшие действия Украины, но не может сообщать о планах Киева. Он добавил, что даже если бы даже и знал в точности подробности намерений Украины, то не раскрыл бы такую информацию.