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Дальнее зарубежье 22.05.2023 09:07

Пекин выразил протест Токио в связи с вмешательством стран G7 в дела Китая

Замминистра иностранных дел КНР Сунь Вэйдун заявил протест Японии в связи с вмешательством стран G7 во внутренние дела Китая, сообщило китайское внешнеполитическое ведомство.

В сообщении говорится, что протест был заявлен японскому послу в Китае Хидэо Тарэ в связи с тем, что Япония председательствовала на данном саммите.

"В этом году Япония сотрудничала с соответствующими странами в ряде мероприятий и совместных деклараций саммита "большой семерки" в Хиросиме, направленных на очернение Китая и нападки на него, допустив грубое вмешательство во внутренние дела Китая, нарушение основных принципов международного права (...), чем нанесла ущерб суверенитету Китая, его безопасности и интересам развития. В связи с этим КНР выражает крайнее недовольство и заявляет решительный протест" -, подчеркнул МИД КНР.

Китайский дипломат отметил, что "большая семерка" "придерживается менталитета лагеря конфронтации и холодной войны, а ее действия нарушают исторические тенденции, объективные факты и международную мораль".

В частности, Сун Вэйдун обратил внимание на высказывания и формулировки документов G7 по Тайваню и предупредил, что "никто не должен недооценивать твердую решимость, волю и способность китайского народа защищать национальный суверенитет и территориальную целостность".

Он заявил, что "вопросы, связанные с Гонконгом, Синьцзяном и Тибетом, являются исключительно внутренними делами Китая, и никаким внешним силам никоим образом не будет позволено вмешиваться в их решение".

Дипломат отметил, что нынешняя ситуация в Восточно- и Южно-Китайском морях в целом стабильна, "и так называемые злонамеренные спекуляции об "изменении статус-кво силой" противоречат фактам".

Он сказал, что в настоящее время "инициатором и самым большим источником риска нарушения правил международного порядка и подрыва функционирования мировой экономики являются Соединенные Штаты".

"Прошли те времена, когда отдельные западные страны могли беспричинно вмешиваться во внутренние дела других государств и манипулировать глобальными делами. Мы призываем членов "большой семерки" соответствовать общей тенденции эпохи открытости и толерантности, прекратить участие в закрытых и эксклюзивных "малых кругах", прекратить подавлять другие страны, а также создавать и провоцировать раскол и конфронтацию", - подчеркнул китайский МИД.

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Тэги: КИТАЙ, МИД, ЯПОНИЯ, ПРОТЕСТ


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