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Цена на нефть

19.05 $/bbl +/- WTI 71.55 -0.31 Brent 75.58 -0.28

ТЭК 22.05.2023 09:30

Цены на нефть опускаются, Brent подешевела до $74,97 за баррель

Цены на нефть опускаются в понедельник, внимание трейдеров направлено на новый раунд переговоров по вопросу лимита госдолга США.

Американский президент Джо Байден и спикер Палаты представителей Конгресса США республиканец Кевин Маккарти проведут очередную встречу в понедельник для обсуждения этого вопроса, пишет Market Watch.

В пятницу ключевой союзник Маккарти, конгрессмен от Луизианы Гаррет Грейвс заявил, что переговоры по вопросу повышения лимита госдолга поставлены на паузу. Он отметил, что команда Байдена ведет себя "неразумно".

Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:15 в понедельник составляет $74,97 за баррель, что на $0,61 (0,81%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. В пятницу эти контракты подешевели на $0,28 (0,4%) до $75,58 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустилась к этому времени на $0,61 (0,85%), до $70,94 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость контрактов снизилась на $0,31 (0,4%), до $71,55 за баррель.

Срок биржевого обращения июньских фьючерсов на WTI истекает с закрытием рынка в понедельник. Более активно торгуемые июльские контракты подешевели в ходе торгов на $0,58 (0,81%) - до 71,11 за баррель.

По итогам прошлой недели контракты с ближайшей датой поставки на Brent и WTI подорожали на 1,9% и 2,2% соответственно.

"Несмотря на надежды на возобновление переговоров, остается риск, что решение вопроса будет отложено на последнюю минуту", - отмечает аналитик Saxo Capital Markets Чару Чанана.

При этом когда соглашение будет достигнуто, Минфин США начнет выпускать новые госбумаги, и это отвлечет ликвидность с многих рискованных рынков, включая нефтяной, считает эксперт.

В центре внимания трейдеров также ситуация с лесными пожарами в Канаде, затронувшими ключевой регион нефтедобычи - провинцию Альберта. Сложившаяся ситуация может привести к снижению производства нефти и газа в этом регионе.

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЦЕНА, УТРО


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