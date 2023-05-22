Манат подешевел к евро и к рублю, стабилен к лире

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 22 мая сохранил на уровне 1.7 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.

Официальный курс маната по отношению к евро на 22 мая ЦБА установил на уровне 1.839 манат/1EUR (19 мая - 1.8298 манат/1EUR).

Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 22 мая установил на уровне 0.0212 манат/1RUB (19 мая - 0.0211 манат/1RUB).

Официальный курс маната по отношению к турецкой лире на 22 мая ЦБА сохранил на уровне 0.0858 манат/1TRY.

Х.Насирзаде