Четыре человека погибли в результате пожара в Прикамье

Четыре человека погибли при пожаре в частном доме в Пермском крае, сообщается на сайте регионального управления СК России в понедельник.
По версии следствия, поздним вечером в воскресенье загорелся частный дом в селе Фоки. После тушения пожара спасатели обнаружили тела мужчины и женщины 56 и 53 лет и двух девочек в возрасте 5 и 7 лет.
По предварительным данным, площадь пожара составила 140 кв. м., сообщается на сайте регионального управления МЧС.
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