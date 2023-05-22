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Происшествия 22.05.2023 09:45

Четыре человека погибли в результате пожара в Прикамье

Четыре человека погибли при пожаре в частном доме в Пермском крае, сообщается на сайте регионального управления СК России в понедельник.

По версии следствия, поздним вечером в воскресенье загорелся частный дом в селе Фоки. После тушения пожара спасатели обнаружили тела мужчины и женщины 56 и 53 лет и двух девочек в возрасте 5 и 7 лет.

По предварительным данным, площадь пожара составила 140 кв. м., сообщается на сайте регионального управления МЧС.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

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Тэги: РОССИЯ, ПЕРМЬ, ПОЖАР, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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