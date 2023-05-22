Алиев и Науседа проведут переговоры в Вильнюсе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник проведет в Вильнюсе переговоры со своим литовским коллегой Гитанасом Науседой.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на канцелярию главы литовского государства, переговоры Алиева и Науседы пройдут в президентском дворце в Вильнюсе, по итогам которых президенты Азербайджана и Литвы выступят с заявлениями для прессы.

В тот же день в Вильнюсе пройдет литовско-азербайджанский бизнес-форум.

Как сообщалось ранее, президент Азербайджана Ильхам Алиев в воскресенье прибыл в Литву.

Р.Керимов