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Внешняя политика 22.05.2023 09:50

Алиев и Науседа проведут переговоры в Вильнюсе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник проведет в Вильнюсе переговоры со своим литовским коллегой Гитанасом Науседой.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на канцелярию главы литовского государства, переговоры Алиева и Науседы пройдут в президентском дворце в Вильнюсе, по итогам которых президенты Азербайджана и Литвы выступят с заявлениями для прессы.

В тот же день в Вильнюсе пройдет литовско-азербайджанский бизнес-форум.

Как сообщалось ранее, президент Азербайджана Ильхам Алиев в воскресенье прибыл в Литву.

Р.Керимов

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Тэги: АЛИЕВ, НАУСЕДА, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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