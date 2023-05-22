Три палестинца погибли в ходе рейда израильской армии на Западном берегу

Три палестинца были убиты в ходе рейда израильской армии в лагере беженцев Балата на Западном берегу, сообщил палестинский Минздрав.
По данным министерства, в ходе рейда израильской армии были убиты трое мужчин, еще трое получили ранения.
Информации о потерях среди израильтян, а также подтверждений от израильских военных пока не поступало.
Палестинское государственное информационное агентство сообщило в понедельник, что израильские силы устроили рейд в лагере беженцев Балата в городе Наблус, заблокировав въезд машин скорой помощи в лагерь.
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