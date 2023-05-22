Три палестинца погибли в ходе рейда израильской армии на Западном берегу

Три палестинца были убиты в ходе рейда израильской армии в лагере беженцев Балата на Западном берегу, сообщил палестинский Минздрав.

По данным министерства, в ходе рейда израильской армии были убиты трое мужчин, еще трое получили ранения.

Информации о потерях среди израильтян, а также подтверждений от израильских военных пока не поступало.

Палестинское государственное информационное агентство сообщило в понедельник, что израильские силы устроили рейд в лагере беженцев Балата в городе Наблус, заблокировав въезд машин скорой помощи в лагерь.