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Происшествия 22.05.2023 10:05

Три палестинца погибли в ходе рейда израильской армии на Западном берегу

Три палестинца были убиты в ходе рейда израильской армии в лагере беженцев Балата на Западном берегу, сообщил палестинский Минздрав.

По данным министерства, в ходе рейда израильской армии были убиты трое мужчин, еще трое получили ранения.

Информации о потерях среди израильтян, а также подтверждений от израильских военных пока не поступало.

Палестинское государственное информационное агентство сообщило в понедельник, что израильские силы устроили рейд в лагере беженцев Балата в городе Наблус, заблокировав въезд машин скорой помощи в лагерь.

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Тэги: ПАЛЕСТИНА, ИЗРАИЛЬ, РЕЙД, ЖЕРТВЫ


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