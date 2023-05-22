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Происшествия 22.05.2023 10:21

В ДТП в Гобустанском районе погибли пять человек

В ДТП на территории Гобустанского района Азербайджана в понедельник погибли пять человек, в том числе ребенок, сообщают азербайджанские СМИ.

СМИ со ссылкой на региональную структуру МВД сообщают, что ДТП произошло в связи с тем, что водитель автомобиля Kia потерял управление и транспортное средство перевернулось.

Еще один человек пострадал в ДТП, он госпитализирован.

Р.Керимов

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Тэги: ДТП, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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