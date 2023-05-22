В ДТП в Гобустанском районе погибли пять человек

В ДТП на территории Гобустанского района Азербайджана в понедельник погибли пять человек, в том числе ребенок, сообщают азербайджанские СМИ.

СМИ со ссылкой на региональную структуру МВД сообщают, что ДТП произошло в связи с тем, что водитель автомобиля Kia потерял управление и транспортное средство перевернулось.

Еще один человек пострадал в ДТП, он госпитализирован.

Р.Керимов