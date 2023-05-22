Азербайджан в январе-апреле увеличил производство стройматериалов на 20,5%

Азербайджане в январе-апреле 2023 года произведено стройматериалов на сумму 300,9 млн манатов ($177 млн по текущему курсу), что на 20,5% больше, чем за январь-апрель 2022 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомстате.

По данным статистики, объем производства цемента составил 1,048 млн тонн (спад на 0,1%), сборных конструкций из бетона – 8,4 тыс. кубометров (спад на 34,4%), асфальта - 22,1 тыс. тонн (спад на 12,6%).

Кроме этого, производство строительного кирпича составило 174,9 тыс. кубометров (спад на 25,1%), строительного стекла – 3,004 млн кв. метров (рост на 32,4%).

Цементного клинкера произведено 1,042 млн. тонн (рост на 1,7%), строительного гипса - 20,5 тыс. тонн (рост в 2,3 раза), готовой бетонной смеси – 1,102 млн тонн (рост на 19%), строительной извести -20,1 тыс. тонн (рост на 89,6%).

Как сообщалось ранее, в Азербайджане в 2022 году произведено стройматериалов на сумму 1 млрд 85,7 млн манатов ($638,8 млн по текущему курсу), что на 12,6% больше, чем за 2021 год.

Б.Рустамбеков