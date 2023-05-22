МЭР РФ назначило своего представителя в Азербайджане

Официальным представителем Минэкономразвития РФ в Азербайджане назначен Эльдар Тлябичев, он приступил к работе с 11 мая.
Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на МЭР РФ, задача представителя министерства - оценка все возможных рисков и перспектив двустороннего сотрудничества страны пребывания с Россией.
Кроме этого, в его функции входит оказание содействия взаимному доступу товаров, услуг, инвестиций и технологий; продвижение перспективных инвестиционных проектов и поиск потенциальных ниш для российского экспорта услуг; контроль за исполнением достигнутых договоренностей, закрепленных в протокольных решениях заседаний межправительственных комиссий.
Эльдар Тлябичев в 2014-2020гг занимал должность Торгового представителя РФ в Азербайджане.
Р.Ахмедов
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