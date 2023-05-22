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Дальнее зарубежье 22.05.2023 11:05

Китайский регулятор запретил компаниям покупать чипы у американской Micron

Управление по вопросам киберпространства Китая запретило ведущим производителям компьютерного оборудования покупать продукцию Micron Technology, крупнейшего производителя чипов памяти в США.

"Операторы критической информационной инфраструктуры в Китае должны прекратить закупки продукции у Micron", - цитирует MarketWatch заявление регулятора.

В заявлении отсутствуют подробности, но говорится, что чипы Micron представляют "серьезные риски для сетевой безопасности".

Ранее власти США, Европы и Японии приняли ряд мер с целью ограничить доступ Китая к продвинутым микрочипам и другим технологиям, которые могут использоваться в военной промышленности. Реакция Пекина была сдержанной, поскольку китайские компании импортируют чипы на сумму около $300 млрд в год и не могут заменить такой объем за счет внутреннего производства, отмечает MarketWatch.

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Тэги: КИТАЙ, МИКРОЧИПЫ, РЕГУЛЯТОР, ЗАПРЕТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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