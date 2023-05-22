Китайский регулятор запретил компаниям покупать чипы у американской Micron

Управление по вопросам киберпространства Китая запретило ведущим производителям компьютерного оборудования покупать продукцию Micron Technology, крупнейшего производителя чипов памяти в США.
"Операторы критической информационной инфраструктуры в Китае должны прекратить закупки продукции у Micron", - цитирует MarketWatch заявление регулятора.
В заявлении отсутствуют подробности, но говорится, что чипы Micron представляют "серьезные риски для сетевой безопасности".
Ранее власти США, Европы и Японии приняли ряд мер с целью ограничить доступ Китая к продвинутым микрочипам и другим технологиям, которые могут использоваться в военной промышленности. Реакция Пекина была сдержанной, поскольку китайские компании импортируют чипы на сумму около $300 млрд в год и не могут заменить такой объем за счет внутреннего производства, отмечает MarketWatch.
Алиев и Науседа проводят переговоры в Вильнюсе
МЭР РФ назначило своего представителя в Азербайджане
Импорт кондиционеров в Азербайджан в январе-марте сократился на 17%, стиральных машин – вырос на 18%
Правительство РФ утвердило обновленную «дорожную карту» развития нефтегазохимии
Kapital Bank увеличил в 2022г активы по МСФО на 17%, прибыль - 26%
В ДТП в Гобустанском районе погибли пять человек
Три палестинца погибли в ходе рейда израильской армии на Западном берегу
ИВ Гянджи направит на работы по обустройству около 900 тыс. манатов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
Yelo Bank поддержал очередной SHE Congress в Баку
Генеральный директор AzerTelecom в списке «Power 100» самых влиятельных телекоммуникационных лидеров мира
В Баку летом пройдет международная сельскохозяйственная конференция
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку с 31 мая по 3 июня
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС