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Дальнее зарубежье 22.05.2023 16:35

США и Папуа - Новая Гвинея заключили соглашение об усилении оборонного сотрудничества

Госсекретарь США Энтони Блинкен и власти Папуа - Новой Гвинеи в понедельник подписали соглашение о расширении оборонного сотрудничества, которое даст американским военным больше возможностей тренировать местных военнослужащих, сообщают западные СМИ.

"США и Папуа - Новая Гвинея составили проект этого договора как равные и суверенные партнеры", - заявил Блинкен на церемонии подписания документа.

Он отметил, что соглашение также укрепит способности Папуа - Новой Гвинеи реагировать на природные катастрофы и получать гуманитарную помощь. В свою очередь в Госдепе сообщали, что в рамках усиления сотрудничества США с этой страной в сфере безопасности и экономики ей выделят $45 млн на закупки оборудования для военных, для борьбы с транснациональной преступностью и климатическими изменениями.

Также стороны заключили еще один договор, согласно которому Береговая охрана США поможет усилить надзор за эксклюзивной экономической зоной Папуа - Новой Гвинеи и бороться с незаконным выловом рыбы.

Накануне премьер Папуа - Новой Гвинеи Джеймс Марапе отмечал, что оборонное соглашение также подразумевает увеличение за следующее десятилетие американского военного присутствия в стране.

Однако оппозиционные политики подвергли соглашение критике, отметив, что оно вызовет недовольство Китая. В свою очередь Марапе заверял, что договор не помешает стране работать с КНР, и что речь идет просто о расширении уже действующих с США договоренностей.

СМИ напоминают, что США и их союзники пытаются помешать странам Тихого океана устанавливать с Китаем связи в сфере безопасности. При этом Папуа - Новая Гвинея занимает важное положение к северу от Австралии, и она является самой населенной страной Океании с около 8,9 млн жителей.

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Тэги: США, ПАПУА/НОВГВИНЕЯ, ОБОРОНА, СОГЛАШЕНИЕ

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