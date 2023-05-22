Аналитики UBS подтвердили прогнозы цен на золото, несмотря на недавнее снижение

Аналитики швейцарского банка UBS под руководством Уэйна Гордона подтвердили прогнозы цен на золото, предусматривающие постепенный рост котировок до $2200 за унцию к марту 2024 года, несмотря на недавнее снижение стоимости драгметалла.
Эксперты банка прогнозируют, что котировки золота достигнут $2050 за унцию к концу сентября, $2100 в конце года и $2200 в конце марта следующего года.
Котировки июньских контрактов на золото на нью-йоркской бирже Comex на 12:10 мск в понедельник находятся на уровне $1984,2 за тройскую унцию. Золото подешевело на 2% за последние пять сессий, однако выросло в цене на 6,5% с начала года.
Аналитики UBS считают консолидацию на рынке золота естественной и полагают, что снижение котировок предоставляет инвесторам хорошую возможность для покупки драгметалла.
В частности, экономисты указали на сильный спрос на золото со стороны центробанков мира - они являются нетто-покупателями золота уже 13 лет подряд. В текущем году, как ожидается, центробанки приобретут еще порядка 700 тонн.
Кроме того, аналитики ожидают ослабления доллара по мере того, как Федрезерв приближается к концу цикла ужесточения денежно-кредитной политики, а Европейский центральный банк, напротив, пока не собирается заканчивать борьбу с высокой инфляцией. Ослабление доллара содействует росту цен на сырьевые товары, деноминированные в американской валюте, поскольку они становятся привлекательнее в цене для держателей других валют.
Наконец, они указали на опасения рецессии в США, которые обеспечивают повышенный спрос на защитные активы, включая золото.
Глава отдела макроэкономических исследований в Wisdom Tree Нитеш Шах также полагает, что золото обновит исторический максимум до конца текущего года. Текущий исторический рекорд на закрытие торгов был установлен 6 августа 2020 года и составляет $2069,40 за унцию.
По его словам, инвесторы начали активно приобретать золото в качестве инструмента для хеджирования рисков еще во время краха Silicon Valley Bank.
Базовый прогноз WisdomTree предусматривает, что цены на золото достигнут $2008 за унцию к третьему кварталу 2023 года, $2260 к четвертому кварталу, и $2285 к первому кварталу 2024 года.
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