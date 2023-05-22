Ирландия оштрафовала Meta на 1,2 млрд евро за нарушения при защите данных пользователей

Ирландская Комиссия по защите данных (Irish Data Protection Commission) оштрафовала компанию Meta Platforms Inc. на 1,2 млрд евро за недостаточную защиту личных данных европейских пользователей, пишет Financial Times.
По мнению регулятора, при передаче данных между Европой и США компания "не уделяла внимания рискам для фундаментальных прав и свобод" пользователей, хотя ранее Европейский суд постановил, что Meta должна усилить меры защиты информации от слежки, применяемой властями США.
Комиссия дала компании пять месяцев на то, чтобы прекратить трансфер персональных данных европейцев в США, и шесть месяцев на прекращение хранения и обработки ранее переданной информации на территории Соединенных Штатов.
Meta "разочарована" решением комиссии, поскольку, по мнению компании, она пользуется тем же законным механизмом трансфера данных, что и тысячи других фирм, отметил президент Meta по международным отношениям Ник Клегг. Клегг занимал должность заместителя премьер-министра Великобритании при Дэвиде Кэмероне.
Это рекордный штраф за все время действия Общего регламента о защите данных (General Data Protection Regulation, GDPR), отмечает FT. Согласно этому своду правил, европейские регуляторы могут штрафовать компании на сумму до 4% их годовой выручки.
Предыдущий антирекорд принадлежал Amazon.com Inc. - в июле 2021 года ей было предписано выплатить 746 млн евро за нарушения, касающиеся показа рекламы пользователям.
Акции Meta дешевеют на 1,2% в ходе предварительных торгов в понедельник.
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