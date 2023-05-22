Китай усомнился в искренности желания США наладить отношения - МИД

Китай не уверен, что США действительно хотят наладить с ним контакты, поскольку американская администрация продолжает вводить санкции в отношении Пекина, заявила в понедельник представитель МИД КНР Мао Нин.
"Американцы с одной стороны просят поддерживать коммуникацию, а с другой - подавляют и сдерживают Китай любыми возможными способами", - приводят СМИ слова Мао Нин на брифинге в Пекине.
"Они вводят санкции в отношении китайских чиновников, структур и компаний. Каковы искренность и смысл такого общения?" - отметила она.
Мао Нин призвала Вашингтон "немедленно отменить санкции, а также создать благоприятные условия для диалога".
Как сообщалось, на этой неделе ожидается встреча министра коммерции Китая Ван Вэньтао с министром торговли США Джиной Раймондо и торговым представителем США Кэтрин Тай.
Накануне президент США Джо Байден выразил надежду на скорое улучшение отношений Вашингтона и Пекина.
Алиев и Науседа обсудили сотрудничество Баку и Вильнюса в IT, кибербезопасности, инвестициях и транспорте
Науседа назвал продуктивными переговоры с Алиевым в Вильнюсе
Цены на нефть растут, Brent у $75,6 за баррель
Глава ГТК Азербайджана ознакомился с ходом работы пограничного пункта «Садарак»
Азербайджан увеличит к 2027г экспорт газа в Европу до 20 млрд кубометров - Алиев
В Брюсселе прошла массовая манифестация в защиту права на достойный труд и забастовки
В Азербайджане за 24 часа выявили три случая COVID-19
ИВ Гянджи направит на работы по обустройству около 900 тыс. манатов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
Yelo Bank поддержал очередной SHE Congress в Баку
Генеральный директор AzerTelecom в списке «Power 100» самых влиятельных телекоммуникационных лидеров мира
В Баку летом пройдет международная сельскохозяйственная конференция
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку с 31 мая по 3 июня
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС