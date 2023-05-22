Китай усомнился в искренности желания США наладить отношения - МИД

Китай не уверен, что США действительно хотят наладить с ним контакты, поскольку американская администрация продолжает вводить санкции в отношении Пекина, заявила в понедельник представитель МИД КНР Мао Нин.

"Американцы с одной стороны просят поддерживать коммуникацию, а с другой - подавляют и сдерживают Китай любыми возможными способами", - приводят СМИ слова Мао Нин на брифинге в Пекине.

"Они вводят санкции в отношении китайских чиновников, структур и компаний. Каковы искренность и смысл такого общения?" - отметила она.

Мао Нин призвала Вашингтон "немедленно отменить санкции, а также создать благоприятные условия для диалога".

Как сообщалось, на этой неделе ожидается встреча министра коммерции Китая Ван Вэньтао с министром торговли США Джиной Раймондо и торговым представителем США Кэтрин Тай.

Накануне президент США Джо Байден выразил надежду на скорое улучшение отношений Вашингтона и Пекина.