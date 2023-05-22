ЕС увеличивает мощности военной промышленности для поддержки Украины - глава МИД Франции

ЕС будет продолжать военную поддержку Украины, усилив с этой целью производственные мощности европейской военной промышленности, заявила глава МИД Франции Катрин Колонна.

"Я имею в виду третью составляющую пакета (военной помощи), который позволит увеличить европейские производственные мощности. То есть усилить нашу промышленность, чтобы она была способна поставлять боеприпасы Украине, как это нужно. А это нужно делать быстро", - сказала французский министр журналистам в понедельник в Брюсселе перед началом Совета ЕС на уровне глав МИД.

Она уклонилась от прямого ответа на вопрос о перспективе поставок Украине боевых самолетов.

"Есть ряд этапов. (...) Франция готова вместе с другими европейскими партнерами участвовать в подготовке украинских пилотов. На это потребуется несколько месяцев. Будем идти этап за этапом", - объяснила Колонна.

По ее словам, сегодня потребности Украины заключаются главным образом в боеприпасах, бронемашинах, танках и их обслуживании. Все это, продолжила она, обеспечивается.

"Мы выполняем наши обещания. Всё, что Франция решила поставлять, она это делает своевременно на пользу Украине", - сказала французский министр иностранных дел.