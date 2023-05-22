Ford подтвердил прогноз скорректированной EBIT на 2023г в размере $9-11 млрд

Американский автопроизводитель Ford Motor Co. подтвердил прогноз скорректированной прибыли без учета процентных и налоговых выплат (EBIT) на 2023 год на уровне $9-11 млрд.

Прогноз свободного денежного потока без учета разовых факторов подтвержден на уровне около $6 млрд, говорится в пресс-релизе Ford, опубликованном в преддверии Дня инвестора, который начнется позднее в понедельник.

В компании по-прежнему ожидают, что EBIT в сегменте автомобилей с двигателями внутреннего сгорания (Ford Blue) немного увеличится по сравнению с уровнем 2022 года и составит около $7 млрд, в сегменте коммерческих автомобилей (Ford Pro) - вырастет почти вдвое, до $6 млрд, а в сегменте электромобилей (Ford Model e) будет зафиксирована отрицательная EBIT в размере $3 млрд.

В ходе Дня инвестора Ford объявит о новых соглашениях в сфере поставок сырья для производства аккумуляторов, которые должны поддержать ее в движении к цели производства 2 млн электромобилей ежегодно к концу 2026 года, отмечается в пресс-релизе.

Руководители компании в ходе мероприятия представят обновленную информацию относительно стратегии Ford+, в ходе которой ее операции были разделены по трем сегментам, в том числе обнародуют финансовые цели для каждого направления бизнеса.

Акции Ford прибавляют в цене 0,3% в ходе предварительных торгов в понедельник. С начала текущего года их стоимость выросла на 0,2%.