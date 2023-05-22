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Регион 22.05.2023 18:53

Иран строит в горах вблизи ядерного центра в Натанзе подземный объект, который должен выдержать удар США

Иран возводит в горах Загрос в центральной части страны подземный объект, который, вероятно, сможет пережить возможный военный удар США, сообщает в понедельник Associated Press (AP) со ссылкой на данные спутниковых снимков компании Planet Labs.

"Возле горных пиков Загроса в центральном Иране рабочие ведут строительство ядерного предприятия - так глубоко под землей, что оно, по-видимому, окажется вне досягаемости оружия США, спроектированного для уничтожения таких целей", - информирует агентство.

Объект будет расположен немного южнее ядерного центра в Натанзе в 225 км к югу от Тегерана.

В свою очередь в Центре исследований в области нераспространения им. Джеймса Мартина после анализа другой подборки снимков выяснили, что иранцы делают четыре прохода в горном склоне - два с запада и два с востока, и каждый составляет в ширину 6 м, а в высоту 8 м.

Эксперты Центра заявили AP, что Иран, по-видимому, строит объект на глубине 80 - 100 м. По мнению специалистов, размер возводимого сооружения указывает на то, что в нем можно будет не только собирать центрифуги по обогащению урана, но и обогащать его. При этом в Тегеране ранее озвучивали планы возвести подобный объект, который заменит надземный завод по сборке центрифуг в Натанзе, не раз становившейся жертвой саботажа.

AP напоминает, что ранее США разработали противобункерные авиационные бомбы GBU-57 для вывода из строя таких объектов, которые должны проникать в массив земли на глубину до 60 м прежде, чем сдетонировать. Однако неясно, смогут ли одна или две подобные американские бомбы уничтожить строящееся под Натанзом предприятие.

В МАГАТЭ не стали отвечать на вопрос об иранских строительных работах. В постпредстве Ирана при ООН в ответ на запрос AP подчеркнули, что иранская ядерная программа носит мирный характер, и что она функционирует с соблюдением норм МАГАТЭ.

Объект Ирана в Натанзе защищают средства ПВО, заграждения и отряды Корпуса Стражей Исламской революции.

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Тэги: ИРАН, АТОМ, ОБЪЕКТ, СТРОИТЕЛЬСТВО


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