Обучение украинских летчиков пилотированию F-16 начнется в скором времени - МИД Нидерландов

Подготовка украинских летчиков для полетов на американских истребителях F-16 начнется очень скоро, заявил в понедельник глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра.

Министр, как отмечают голландские СМИ, не стал уточнять, идет ли речь о днях или неделях, но подчеркнул, что "в каждом подобном случае после того, как принято принципиальное решение, его воплощение в жизнь происходит очень быстро".