Обучение украинских летчиков пилотированию F-16 начнется в скором времени - МИД Нидерландов

Подготовка украинских летчиков для полетов на американских истребителях F-16 начнется очень скоро, заявил в понедельник глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра.
Министр, как отмечают голландские СМИ, не стал уточнять, идет ли речь о днях или неделях, но подчеркнул, что "в каждом подобном случае после того, как принято принципиальное решение, его воплощение в жизнь происходит очень быстро".
Алиев и Науседа обсудили сотрудничество Баку и Вильнюса в IT, кибербезопасности, инвестициях и транспорте
Науседа назвал продуктивными переговоры с Алиевым в Вильнюсе
Цены на нефть растут, Brent у $75,6 за баррель
Глава ГТК Азербайджана ознакомился с ходом работы пограничного пункта «Садарак»
Азербайджан увеличит к 2027г экспорт газа в Европу до 20 млрд кубометров - Алиев
В Брюсселе прошла массовая манифестация в защиту права на достойный труд и забастовки
В Азербайджане за 24 часа выявили три случая COVID-19
ИВ Гянджи направит на работы по обустройству около 900 тыс. манатов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
Yelo Bank поддержал очередной SHE Congress в Баку
Генеральный директор AzerTelecom в списке «Power 100» самых влиятельных телекоммуникационных лидеров мира
В Баку летом пройдет международная сельскохозяйственная конференция
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку с 31 мая по 3 июня
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС