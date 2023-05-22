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Обучение украинских летчиков пилотированию F-16 начнется в скором времени - МИД Нидерландов

Подготовка украинских летчиков для полетов на американских истребителях F-16 начнется очень скоро, заявил в понедельник глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра.

Министр, как отмечают голландские СМИ, не стал уточнять, идет ли речь о днях или неделях, но подчеркнул, что "в каждом подобном случае после того, как принято принципиальное решение, его воплощение в жизнь происходит очень быстро".

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Тэги: НИДЕРЛАНДЫ, МИД, УКРАИНА, ЛЕТЧИКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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