Страны ЕС существенно увеличили в I кв. импорт нефтепродуктов из Азербайджана

Страны Европейского союза (ЕС) в первом квартале 2023 года импортировали из Азербайджана 8,252 тыс. тонн нефтепродуктов на 6 млн евро.

В январе-марте 2022 года страны ЕС импортировали из Азербайджана 0,054 тыс. т нефтепродуктов на 0,021 млн евро. Таким образом, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года импорт нефтепродуктов в страны Евросоюза из Азербайджана в первом квартале вырос в натуральном выражении в 152,8 раза, в денежном - в 289 раз.

Как сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Евростат, в марте 2023 года страны ЕС импортировали из Азербайджана 8,015 тыс. т нефтепродуктов на 5,738 млн евро.

Большая часть поставок пришлась на Италию, которая единственная среди стран ЕС закупала данную продукцию в марте.

В январе-марте небольшие объемы нефтепродуктов также импортировали Болгария, Испания, Греция и Финляндия. В первом квартале 2022 года Азербайджан в вышеперечисленные страны данную продукцию не поставлял.

По данным Евростата, в 2022г страны ЕС увеличили импорт нефтепродуктов из Азербайджана на 34,5% по сравнению с 2021 годом - до 17,6 тыс. т. На эти цели за отчетный период члены Евросоюза направили 15,189 млн евро (рост за год в 2,3 раза).

Р.Керимов