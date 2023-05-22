Науседа: Азербайджан имеет огромный энергетический потенциал

Азербайджан - хорошее направление для диверсификации рынков литовского бизнеса в период экономической рецессии, считает президент Литвы Гитанас Науседа.

"Мы рассматриваем Азербайджан как растущую экономику с огромным энергетическим потенциалом и стремлением к диверсификации экономики. Поскольку в первом квартале этого года Литва пережила экономическую рецессию, очень важно создать условия для того, чтобы наш бизнес открыл для себя новые рынки", - сказал Науседа на литовско-азербайджанском бизнес-форуме в понедельник в Вильнюсе.

По словам Науседы, литовский бизнес интересуют такие секторы Азербайджана, как информационные технологии, производство, пищевая промышленность и возобновляемые источники энергии.

В бизнес-форуме приняли участие представители 40 азербайджанских предприятий и ассоциаций, а также более 50 представителей литовского бизнеса.

Р.Ахмедов