Азербайджан увеличит к 2027г экспорт газа в Европу до 20 млрд кубометров - Алиев

Официальный Баку намерен увеличить объем экспорта газа в Европу к 2027 году до 20 млрд кубометров, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.
“В 2021 году поставки азербайджанского природного газа в Европу составляли 8 млрд кубометров, в этом году этот показатель будет равен 12 млрд кубометров, а к 2027 году, я думаю, - 20 млрд кубометров. Я считаю, что это минимум”, - сказал Алиев в понедельник на азербайджано-литовском бизнес-форуме в Вильнюсе.
Алиев также анонсировал "очень скоро важную добычу (газа - ИФ) на одном из крупных месторождений Каспия”.
Вместе с тем президент отметил, что наряду с традиционными источниками энергии Азербайджан намерен в будущем экспортировать ВИЭ, что, в свою очередь, позволит экономить природный газ для экспорта.
“Азербайджан как надежный поставщик в Европу сегодня экспортирует нефть, природный газ, электроэнергию. Мы планируем экспортировать водород, в том числе «зеленый» водород, и все это является частью общих стратегических рамок нашего сотрудничества с Европейским Союзом, и мы благодарны нашим литовским друзьям и партнерам за постоянную поддержку усилий Азербайджана и усилий Европейской комиссии, направленных на сближение”, - заявил глава государства.
Помимо этого, Алиев заявил, что благоприятная инвестиционная среда Азербайджана позволяет в будущем диверсифицировать экономику, что, в свою очередь, снизит зависимость от энергетического сектора.
“Думаю, что мы сможем в значительной степени диверсифицировать нашу экономику и снизить зависимость от энергетического сектора. Хотя он будет продолжать играть важную роль для энергетической безопасности Азербайджана и Европы”, - подчеркнул Алиев.
Алиев также отметил, что на сегодняшний день Азербайджан и Литва обладают большими транспортно-логистическими возможностями, что может обеспечить связь между регионами Каспийского и Балтийского морей.
“Мы рассматриваем транспортный сектор не только как источник доходов от транзита, но и как возможность для малых и средних предприятий, для создания производственных цепочек, бизнеса, услуг вдоль транспортного маршрута. Сегодня Литва и Азербайджан являются важными транспортными узлами в нашем регионе. Поэтому нам необходимо обеспечить связь между регионами Каспийского и Балтийского морей. Считаю, что это возможно, так как, если мы посмотрим на энергетическую карту Европы, то увидим, что она кардинально изменилась в основном благодаря инициативам Азербайджана”, - подчеркнул Алиев.
Х.Насирзаде
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