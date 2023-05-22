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Регион 22.05.2023 18:43

Занявший третье место в первом туре выборов президента Турции Оган призвал своих сторонников поддержать Эрдогана

Экс-кандидат в президенты Турции Синан Оган от альянса АТА (Альянс предков) в понедельник выразил поддержку перед вторым туром нынешнему президенту страны Реджепу Тайипу Эрдогану, сообщает издание "Хюрриет".

Оган, занявший третье место в первом туре президентских выборов и соответственно выбывший из дальнейшей борьбы, призвал своих сторонников в воскресенье проголосовать за Эрдогана.

Второй тур президентских выборов пройдет 28 мая. В него вышел нынешний президент страны Реджеп Тайип Эрдоган и глава Республиканской народной партии (РНП) Кемаль Кылычдароглу.

В первом туре Эрдоган получил 49,52% голосов, Кылычдароглу - 44,88%.

У Огана - около 5%, и потому эксперты отмечали, что, учитывая эти результаты, во втором туре очень важно, кого поддержит этот бывший кандидат.

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Тэги: ТУРЦИЯ, ВЫБОРЫ, ПОДДЕРЖКА


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