Китай в апреле увеличил добычу нефти на 1,4%, газа - на 7%

Китай в апреле увеличил добычу нефти на 1,4% по сравнению с тем же месяцем прошлого года - до 17,28 млн тонн, свидетельствуют данные Государственного статистического управления (ГСУ).
В январе-апреле производство составило 69,64 млн тонн нефти, что на 1,8% превысило показатель за аналогичный период годом ранее.
Объем нефтепереработки в прошлом месяце взлетел на 18,9% и составил 61,14 млн тонн, что является вторым показателем за всё время ведения расчетов. Сильный рост обусловлен, в том числе, низкой базой сравнения, поскольку в апреле 2022 года спрос на продукты нефтепереработки был низким из-за локдаунов, вызванных пандемией COVID-19.
За четыре месяца производство нефтепродуктов в стране увеличилось на 8,3% - до 240,18 млн тонн.
Добыча природного газа в КНР в апреле выросла на 7% и достигла 18,9 млрд кубометров, с начала текущего года - на 4,8%, до 78,3 млрд кубометров.
Импорт нефти в апреле составил 42,41 млн тонн, что на 1,4% меньше показателя за тот же месяц прошлого года. Между тем за четыре месяца поставки выросли на 4,6% - до 178,77 млн тонн.
Импорт газа в апреле повысился на 11% - до 8,98 млн тонн. При этом январе-апреле он сократился на 0,3% и составил 35,69 млн тонн.
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