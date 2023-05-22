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Бизнес и законодательство 22.05.2023 19:25

Глава ГТК Азербайджана ознакомился с ходом работы пограничного пункта «Садарак»

Глава Государственного таможенного комитета Азербайджана (ГТК), генерал-лейтенант таможенной службы Шахин Багиров в понедельник ознакомился с ходом работы Главного таможенного управления Нахчывана, а также пунктом пропуска через государственную границу «Садарак».

“Багиров понаблюдал за выполнением процедур контроля операций по импорту и экспорту, а также пересечением границы транспортных средств в пункте пропуска через азербайджано-турецкую границу «Садарак»”, - говорится в сообщении, сообщает “Интерфакс-Азербайджан”.

До внимания сотрудников службы была доведена важность дальнейшего упрощения операций, ускорения международного транзита и повышения эффективности работы таможенных органов.

Председатель ГТК также ознакомился с ходом строительных работ на временной стоянке для грузовых транспортных средств, которая создается рядом с пунктом пропуска государственной границы «Садарак».

Х.Насирзаде


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Тэги: ГТК, ГРАНИЦА, ПУНКТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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