Глава ГТК Азербайджана ознакомился с ходом работы пограничного пункта «Садарак»

Глава Государственного таможенного комитета Азербайджана (ГТК), генерал-лейтенант таможенной службы Шахин Багиров в понедельник ознакомился с ходом работы Главного таможенного управления Нахчывана, а также пунктом пропуска через государственную границу «Садарак».

“Багиров понаблюдал за выполнением процедур контроля операций по импорту и экспорту, а также пересечением границы транспортных средств в пункте пропуска через азербайджано-турецкую границу «Садарак»”, - говорится в сообщении, сообщает “Интерфакс-Азербайджан”.

До внимания сотрудников службы была доведена важность дальнейшего упрощения операций, ускорения международного транзита и повышения эффективности работы таможенных органов.

Председатель ГТК также ознакомился с ходом строительных работ на временной стоянке для грузовых транспортных средств, которая создается рядом с пунктом пропуска государственной границы «Садарак».

Х.Насирзаде