Глава ГТК Азербайджана ознакомился с ходом работы пограничного пункта «Садарак»

Глава Государственного таможенного комитета Азербайджана (ГТК), генерал-лейтенант таможенной службы Шахин Багиров в понедельник ознакомился с ходом работы Главного таможенного управления Нахчывана, а также пунктом пропуска через государственную границу «Садарак».
“Багиров понаблюдал за выполнением процедур контроля операций по импорту и экспорту, а также пересечением границы транспортных средств в пункте пропуска через азербайджано-турецкую границу «Садарак»”, - говорится в сообщении, сообщает “Интерфакс-Азербайджан”.
До внимания сотрудников службы была доведена важность дальнейшего упрощения операций, ускорения международного транзита и повышения эффективности работы таможенных органов.
Председатель ГТК также ознакомился с ходом строительных работ на временной стоянке для грузовых транспортных средств, которая создается рядом с пунктом пропуска государственной границы «Садарак».
Х.Насирзаде
Алиев и Науседа обсудили сотрудничество Баку и Вильнюса в IT, кибербезопасности, инвестициях и транспорте
Науседа назвал продуктивными переговоры с Алиевым в Вильнюсе
В Брюсселе прошла массовая манифестация в защиту права на достойный труд и забастовки
В Азербайджане за 24 часа выявили три случая COVID-19
ИВ Гянджи направит на работы по обустройству около 900 тыс. манатов
Обучение украинских летчиков пилотированию F-16 начнется в скором времени - МИД Нидерландов
Иран строит в горах вблизи ядерного центра в Натанзе подземный объект, который должен выдержать удар США
Занявший третье место в первом туре выборов президента Турции Оган призвал своих сторонников поддержать Эрдогана
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
Yelo Bank поддержал очередной SHE Congress в Баку
Генеральный директор AzerTelecom в списке «Power 100» самых влиятельных телекоммуникационных лидеров мира
В Баку летом пройдет международная сельскохозяйственная конференция
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку с 31 мая по 3 июня
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС