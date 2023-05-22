В Брюсселе прошла массовая манифестация в защиту права на достойный труд и забастовки

Около 20 тыс. человек в понедельник приняли участие в национальной манифестации в Брюсселе против ухудшения условий труда и в защиту права на забастовки, передают бельгийские СМИ.

Одним из поводов для организации этой массовой акции протеста послужил затянувшийся конфликт между работниками и руководством сетевых магазинов Delhaize, реорганизация работы которых, по мнению профсоюзов, угрожает сокращением 6,5 тыс. рабочих мест и деградацией условий труда.

Суд запретил протестные действия работников магазинов и пригрозил штрафами профсоюзным активистам.

"Этой манифестацией мы показываем, что не дадим нас запугать. У людей есть права человека. Мы требуем уважения каждого работника, достойной зарплаты, приемлемой работы и права на протест! От Delhaize, от TotalEnergies, от всех работодателей", - заявил председатель крупнейшего профсоюзного объединения Бельгии - Конфедерации христианских профсоюзов Марк Леманс.

По его словам, Delhaize представляет собой "мишень для правых сил, потому что элита решила, что мы все должны работать дольше, тяжелее и дешевле".

В свою очередь глава социалистической Всеобщей федерации труда Бельгии Тьерри Бодсон подчеркнул: "Вы, кто руководит, вам следовало бы понимать: при демократии власть и контр-власть держатся за руки. Если власть перестает уважать контр-власть, демократии больше нет".

По данным профсоюза около 25 тыс. участников собрала манифестация, а по подсчетам полиции речь шла о 18 тыс. участников.