Украине следует ускорять процесс реформ, переходить на европейские стандарты, чтобы не упустить уникальный шанс присоединения к Евросоюзу, заявил в понедельник глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
"Настало время ускорить реформы, переходить на европейские стандарты, готовить общество к вступлению", - заявил он на пресс-конференции.
По словам Борреля, движение Украины в сторону ЕС - "это уникальный шанс, и им нужно им воспользоваться".
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