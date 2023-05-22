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Дальнее зарубежье 22.05.2023 20:08

Боррель призывает Украину проводить необходимые для вступления в ЕС реформы и не упустить "уникальный шанс"

Украине следует ускорять процесс реформ, переходить на европейские стандарты, чтобы не упустить уникальный шанс присоединения к Евросоюзу, заявил в понедельник глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

"Настало время ускорить реформы, переходить на европейские стандарты, готовить общество к вступлению", - заявил он на пресс-конференции.

По словам Борреля, движение Украины в сторону ЕС - "это уникальный шанс, и им нужно им воспользоваться".

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Тэги: ЕС, БОРРЕЛЬ, УКРАИНА, РЕФОРМЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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