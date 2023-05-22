Цены на нефть растут, Brent у $75,6 за баррель

Цены на нефть вечером в понедельник остаются в плюсе. Трейдеры оценивают статданные из Китая и новость о сделке Chevron Corp.

Июльские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:23 подорожали на $0,06 (0,08%) - до $75,64 за баррель.

Котировки фьючерсов на WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени повысились на $0,05 (0,07%) - до $71,6 за баррель.

Срок биржевого обращения июньских фьючерсов на WTI истекает с закрытием рынка в понедельник. Более активно торгуемые июльские контракты выросли в ходе торгов на $0,42 (0,59%) - до $72,11 за баррель.

Китай в апреле нарастил добычу нефти на 1,4% по сравнению с тем же месяцем прошлого года -до 17,28 млн тонн, свидетельствуют данные Государственного статистического управления. Объем нефтепереработки взлетел на 18,9% и составил 61,14 млн тонн, что является вторым показателем за все время ведения подсчетов в КНР. Импорт нефти уменьшился на 1,4% и составил 42,41 млн тонн.

Также в понедельник стало известно о покупке нефтегазовой PDC Energy американской компанией Chevron Corp. с расчетами акциями и оценкой стоимости в $6,3 млрд.

Между тем в Техасе на выходных были обесточены некоторые установки нефтеперерабатывающего завода McKee, сообщает MarketWatch со ссылкой на заявление оператора Valero Energy. Мощность НПЗ составляет 200 тыс. баррелей нефти в сутки.