Силы НАТО и других стран проводят совместные учения на Балканах

Силы членов НАТО и партнеров альянса начали масштабные совместные военные учения в Албании и других балканских странах, сообщает в понедельник Associated Press.
Двухнедельные учения, нацеленные на проверку способности военных к быстрому реагированию, организованы в рамках межнациональных совместных учений DEFENDER 23. В майских учениях примут участие 2,8 тыс. американских военнослужащих и 7 тыс. военнослужащих из других стран, в том числе из Болгарии, Хорватии, Греции и Турции.
Президент Албании Байрам Бегай заявил, что Тирана "привержена своей миссии в качестве стабилизирующего фактора на Балканах и экспортера безопасности в регионе и за его пределами".
В заявлении об учениях, опубликованном командованием сил США в Европе и Африке на прошлой неделе, отмечается, что учения пройдут в Албании, Болгарии, Хорватии, Косово, Черногории, Северной Македонии и Словении.
DEFENDER 23 - это межнациональные совместные учения, целью которых является повышение готовности и оперативной совместимости между США, союзниками по НАТО и их партнерами.
В общей сложности учения DEFENDER 23 продлятся с 22 апреля по 23 июня. В них примут участие 7 тыс. военнослужащих из США и 17 тыс. военнослужащих из других стран.
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