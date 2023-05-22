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Внешняя политика 22.05.2023 20:47

Литва готова поделиться с Азербайджаном опытом открытия транспортных коридоров

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в рамках визита в Литву провел встречу с литовским премьер-министром Ингридой Шимоните, сообщает сайт азербайджанского лидера.

“На встрече состоялся обмен мнениями о расширении торгово-экономических связей между двумя странами, подчеркнут большой потенциал в этой области. В частности, обсуждались вопросы сотрудничества в сфере инвестиций, возобновляемой энергии и других направлениях”, - отмечается в информации.


Шимоните заявила о готовности Литвы впредь принимать активное участие в твиннинговых проектах, реализуемых в Азербайджане в рамках программы «Восточное партнерство» Европейского Союза.


Также она отметила, что Вильнюс поддерживает обеспечение устойчивого мира и стабильности на Южном Кавказе.

“Она выразила готовность поделиться своим опытом в вопросе открытия транспортных коридоров, исходя из проекта транзитного коридора, проходящего через территорию Литвы и соединяющего Россию и Калининград”, - говорится в сообщении.


Алиев проинформировал Шимоните о ходе процесса нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

Кроме того, Алиев и Шимоните обменялись мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.


Х.Насирзаде


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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, ЛИТВА, ПРЕМЬЕР, СОТРУДНИЧЕСТВО


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