Литва готова поделиться с Азербайджаном опытом открытия транспортных коридоров

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в рамках визита в Литву провел встречу с литовским премьер-министром Ингридой Шимоните, сообщает сайт азербайджанского лидера.
“На встрече состоялся обмен мнениями о расширении торгово-экономических связей между двумя странами, подчеркнут большой потенциал в этой области. В частности, обсуждались вопросы сотрудничества в сфере инвестиций, возобновляемой энергии и других направлениях”, - отмечается в информации.
Шимоните заявила о готовности Литвы впредь принимать активное участие в твиннинговых проектах, реализуемых в Азербайджане в рамках программы «Восточное партнерство» Европейского Союза.
Также она отметила, что Вильнюс поддерживает обеспечение устойчивого мира и стабильности на Южном Кавказе.
“Она выразила готовность поделиться своим опытом в вопросе открытия транспортных коридоров, исходя из проекта транзитного коридора, проходящего через территорию Литвы и соединяющего Россию и Калининград”, - говорится в сообщении.
Алиев проинформировал Шимоните о ходе процесса нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.
Кроме того, Алиев и Шимоните обменялись мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.
Х.Насирзаде
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