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Финансы 23.05.2023 16:27

JPMorgan направит $15,7 млрд на инвестиции в 2023г

JPMorgan Chase & Co., крупнейший банк США по объему активов, планирует потратить порядка $15,7 млрд на новые инициативы в 2023 году, в том числе на привлечение сотрудников, маркетинг и инвестиции в технологии.

"Наши инвестиционные возможности не имеют себе равных", - заявила со-руководитель направления потребительского обслуживания JPMorgan Марианна Лейк в ходе прошедшего в понедельник Дня инвестора.

"Наши конкуренты не инвестируют и не могут делать этого на том же уровне, что и мы. Эти вложения обеспечат нам операционный рычаг на ближайшие годы", - отметила Лейк, слова которой приводит газета Financial Times.

Инвестиции ее подразделения в этом году составят $7,9 млрд - на $800 млн больше, чем годом ранее.

Ранее JPMorgan повысил прогноз для показателя чистого процентного дохода (net interest income, NII) на 2023 год на $3 млрд в связи с приобретением активов First Republic Bank - до $84 млрд.

В среднесрочной перспективе чистый процентный доход банка, по его оценкам, будет находиться в районе $75 млрд из-за увеличения платежей вкладчикам в результате повышения ставок.

Главный исполнительный директор JPMorgan Джейми Даймон заявил в понедельник, что "всем следует быть готовыми к том, что ставки будут расти".

Даймон, возглавляющий JPMorgan с 2005 года, дал понять, что не планирует покидать свой пост в обозримом будущем.

На вопрос о том, сколько лет он еще планирует остаться во главе банка, Даймон ответил "три с половиной года", добавив, что это шутка.

"Я не могут делать это бесконечно, я знаю это, - сказал он. - Но сейчас моя энергия все та же. Я думаю, когда я не смогу работать с прежней интенсивностью, я должен буду уйти".

На прошлой неделе стало известно, что глава Morgan Stanley Джеймс Горман покинет пост, который занимает с 2010 года, в течение следующих 12 месяцев.

Акции JPMorgan подешевели на 0,8% по итогам основной сессии в понедельник и подорожали на 0,3% на дополнительных торгах. С начала текущего года их стоимость выросла на 2,9%.

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Тэги: США, JPMORGAN, ИНВЕСТИЦИИ, ПЛАНЫ


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