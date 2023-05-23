Минобороны РФ: в ходе визита в Иран главком ВМФ обсудил сотрудничество и посетил оборонные заводы

Главнокомандующий Военно-морским флотом России Николай Евменов совершил визит в Иран, сообщили в Минобороны РФ во вторник.
"Во время визита он встретился с командующим военно-морскими силами армии Ирана контр-адмиралом Шахрамом Ирани, а также с рядом других высоких должностных лиц из числа военного руководства", - говорится в сообщении департамента информации Минобороны РФ.
"В ходе встреч были обсуждены вопросы военно-морского сотрудничества и обмена опытом между военными моряками двух стран", - заявили в Минобороны РФ.
В министерстве заявили, что Евменов посетил военно-морские учебные заведения и военно-морские базы, а также предприятия военно-промышленного комплекса Ирана.
"По мнению обеих сторон визит главнокомандующего ВМФ адмирала Николая Евменова свидетельствует о достигнутом высоком уровне военно-морского взаимодействия и сотрудничества между Россией и Ираном", - говорится в сообщении Минобороны РФ.
Россия и Иран регулярно проводят совместные военно-морские учения.
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