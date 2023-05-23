Крупные европейские компании планируют переносить инвестиции в Северную Америку

Большинство руководителей крупных европейских транснациональных компаний планируют расширять бизнес в Северной Америке на фоне опасений снижения конкурентоспособности Европы.
Порядка 57% глав компаний, принявших участие в опросе European Round Table of Industrialists (ERT) и Conference Board, рассматривают возможность переключения инвестиций или переноса операций в Северную Америку в ближайшие два года.
Более 80% респондентов выразили уверенность в том, что Европа теряет привлекательность как база для промышленного сектора, поскольку регион страдает от геополитических рисков, инфляции, роста стоимости энергоресурсов и проблем в цепочках поставок.
Ситуация вокруг Украины осложнила жизнь компаний в Европе: более двух третей опрошенных отметили в той или иной степени негативные последствия сложившейся геополитической обстановки для перспектив их бизнеса.
"Попытки Европы восстановить конкурентоспособность сталкиваются с более серьезными препятствиями, чем когда-либо, учитывая нестабильность геополитической среды, высокие по сравнению с доковидными уровнями цены на энергоносители, усиление инфляции, жесткие денежно-кредитные условия и рекордно высокие производственные затраты", - говорится в докладе ERT и Conference Board.
Руководители компаний положительно оценивают текущую экономическую ситуацию в регионе, но лишь четверть из них с оптимизмом смотрят на перспективы следующих шести месяцев, отмечается в докладе.
ERT, основанная в 1983 году, объединяет руководителей 60 крупнейших промышленных и технологических компаний Европы. В последнем опросе приняли участие главы 56 компаний.
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