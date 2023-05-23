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Регион 23.05.2023 16:55

ЕС выплатил Украине очередной транш макрофинансовой помощи в 1,5 млрд евро

Еврокомиссия (ЕК) объявила во вторник о четвертой выплате Украине 1,5 млрд евро в рамках пакета макрофинансовой помощи за 2023 год на сумму до 18 млрд евро.

"С помощью этого инструмента ЕС стремится помочь Украине покрыть ее неотложные потребности в финансировании при стабильной, предсказуемой и значительной финансовой поддержке в 2023 году", - говорится в коммюнике ЕК, опубликованном в Брюсселе.

В нем сообщается, что это финансирование призвано помочь властям Украины продолжать выплачивать заработную плату и пенсии, а также поддерживать работу больниц, школ и обеспечение жилья для переселенцев.

Как указывается в сообщении ЕК, это также позволит Украине обеспечить макроэкономическую стабильность и восстанавливать разрушенную жизненно важную инфраструктуру: энергетическую, водоснабжения, транспортную, включая дороги и мосты.

"Сегодняшняя выплата была произведена после того, как (Европейская) комиссия 23 апреля констатировала, что Украина продолжает добиваться удовлетворительного прогресса в реализации согласованных условий политики и соблюдает требования к отчетности, которые направлены на обеспечение прозрачного и эффективного использования средств", - сказано в документе.

В Брюсселе считают, что Украина "добилась значительного прогресса в укреплении верховенства права, усилении финансовой стабильности, улучшении функционирования газовой системы и содействии улучшению делового климата".

В Еврокомиссии сообщают, что все это позволяет планировать следующий ежемесячный платеж Украине в размере 1,5 млрд евро в июне.

В Брюсселе напоминают, что в целом с начала боевых действий европейская помощь Украине и украинцам составила около 70 млрд евро. Это включает в себя финансовую, гуманитарную, экстренную бюджетную и военную поддержку Украины со стороны ЕС, государств-членов и европейских финансовых учреждений, а также ресурсы, выделяемые для помощи государствам-членам в удовлетворении потребностей украинских беженцев, говорится в коммюнике ЕК.

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Тэги: ЕС, УКРАИНА, ТРАНШ


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